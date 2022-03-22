AB'den Rusya'ya ambargo iddiaları petrol fiyatlarını yükseltiyor

Avrupa Birliği üyelerinin Rusya'dan petrol ve gaz ithalatına yasak getirilmesini tartışmaları, böyle bir adım atılmasına AB içinde desteğin arttığı haberleri uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Milyonlarca varil Rus petrolünün piyasadan çekilmesi anlamına gelecek bir ambargonun küresel petrol piyasasında yol açacağı arz açığının, arz-talep dengesizliğinin yarattığı endişelerle ABD tipi ham petrol 119 doları görürken, Brent petrol de 10 gün sonra 120 dolara yaklaştı.



Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 115-116 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün AB dışişleri ve savunma bakanları toplantılarında Rusya'ya petrol ambargosu konusunu gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.

Borrell, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini belirtti.