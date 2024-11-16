AB'den Rusya'ya gaz kesme tepkisi

Von der Leyen, sosyal medya hesabından, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Avusturya'ya doğalgaz sevkiyatını kesmesine tepki göstererek, Putin'in enerjiyi "silah" olarak kullandığını belirtti. Ursula von der Leyen, "Putin, gaz kesintisiyle Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Von der Leyen, AB'nin Rusya'dan gaz sevkiyatının durmasına ve kış dönemine hazır olduğuna dikkati çekerek, "AB genelinde doğal gaz depoları dolu." ifadesini kullandı.



Gaz kesintisini Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştüğünü belirten von der Leyen, Avrupa'nın Avusturya'yı destekleyeceğini bildirdi.