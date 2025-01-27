AB'den Suriye adımı: Yaptırımlar kaldırılıyor

Avrupa Birliği, Suriye'nin enerji, ulaştırma ve finans alanlarına uygulanan yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor.

AB'den Suriye adımı: Yaptırımlar kaldırılıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 'de istikrarı desteklemek amacıyla 'nin (AB) Suriye'ye yönelik bazı yaptırımlarını kaldıracağını açıkladı.

AB Dışişleri Bakanları, Brüksel'de düzenlenen toplantıda bu konuyu ele alacak. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptırımların hafifletilmesi konusunda bir anlaşmaya varılabileceğinden umutlu olduğunu belirtti.

Toplantı öncesinde konuşan Barrot, "Suriye ile ilgili olarak enerji ve ulaştırma sektörlerine, ayrıca ülkenin mali istikrarı için büyük öneme sahip finans kuruluşlarına uygulanan bazı yaptırımları kaldırma veya geçici olarak durdurma kararı alacağız." dedi.

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