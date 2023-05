ABD'li banka Pacwest potansiyel alıcılarla temasta

Müşteri mevduatlarının 31 Mart 2023'e göre artış göstererek 2 Mayıs itibarıyla toplam 28 milyar dolar olduğu bildirilen açıklamada, "Nakit ve mevcut likiditemiz güçlü kalmaya devam ediyor. Bu yıl başında hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak için topluluk bankası odağımızı güçlendirme ve operasyonel verimliliğimizi artırmak için bir strateji açıklamıştık. Bu stratejiyi uyguluyoruz ve bankacılık sektöründe son dönemdeki dalgalanmalara karşı bu strateji kapsamındaki amaçlarımızı hızlandırıyoruz." denildi.



PacWest hisseleri, dünkü haber sonrasında yüzde 55'e yakın değer kaybetmişti.



İKİ AYDA ÜÇ BANKA İFLASI



Mart ayı başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.



ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu, hafta başında yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu. First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de iki ay içinde iflas eden üçüncü banka olmuştu.