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ABD'li bankacılık devinden faiz indirimi uyarısı

ABD'li ünlü yatırım kuruluşu Bank of America stratejistleri, piyasanın faiz indirimlerini "çok erken" fiyatladığına dikkat çekerek, tahminde bulundu.

ABD'li bankacılık devinden faiz indirimi uyarısı
Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

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TCMB'nin son dönem "şahin" açıklamalarının, etkilerinin piyasada "zayıf" kaldığına yönelik değerlendirme yapıldı.

'nın enflasyonda düşüş eğilimine yönelik, son PPK toplantısında faizlerde değişime gitmese de diğer enstrümanlarla sıkılaşmayı sürdüreceği ve destekleyeceği açıklamaları yakından izlenirken, piyasalarda "çok daha fazla  indirimi" şeklinde fiyatlamalar görüldüğü belirtiliyor. 

"AŞIRI GEVŞEME"

Bloomberg'in haberine göre, 'li ünlü yatırım kuruluşu Bank of America (BofA), piyasada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "aşırı gevşemesinin" fiyatladığını belirtti.

ARALIK AYINDA 250 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR

Mihail Liluashvili'nin de aralarında bulunduğu stratejistler, "Yıl sonu enflasyonunu halen yüzde 42 seviyesinde görüyoruz ve TCMB'nin yalnızca bu yılın aralık ayında 250 baz puanlık bir indirim yapmasını bekliyoruz." denilen notun devamında da indirimin erken olacağına yönelik şu değerlendirme yapıldı:

"Eylül veya ekim gibi daha erken bir indirimin erken olacağını düşünüyoruz. Enflasyonun tahmin edilenden daha yüksek çıkması durumunda indirimlerin 2025'in 1. çeyreğine kadar erteleneceğini kolaylıkla görebiliriz."

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