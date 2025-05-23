ABD’li bankalardan kripto adımı

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'nin en büyük bankalarından bazıları ortak bir stablecoin çıkarmak için bir araya gelip gelmeyeceklerini araştırıyor.

Konuya aşina kişilere dayandırılan haberde, görüşmelerin şu ana kadar JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ve diğer büyük ticari bankaların ortak sahibi olduğu şirketleri kapsadığı belirtildi.

Ancak gazete, banka konsorsiyumu görüşmelerinin erken, kavramsal aşamalarda olduğunu ve değişebileceğini söyledi.

Sabit bir değeri korumak üzere tasarlanmış, genellikle ABD doları gibi fiyat bir para birimine sabitlenmiş bir kripto para türü olan stabilcoinler, kripto tüccarları tarafından fonları tokenler arasında taşımak için yaygın olarak kullanılıyor.

WSJ’nin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, tartışılan bir banka konsorsiyumu olasılığı, Clearing House ve Early Warning Services'in ortak sahiplerine ek olarak diğer bankaların da stablecoin kullanmasına izin veren bir model olacak.