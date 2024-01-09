ABD'li Boston Scientific, tıbbi teknoloji şirketi Axonics'i satın alacak

Satın alma fiyatının hisse başına nakit olarak 71 dolar olduğu, bunun da yaklaşık 3,7 milyar dolarlık öz sermaye değerini yansıttığı aktarılan açıklamada, satın alma işleminin yılın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği belirtildi.



Açıklamada ifadelerine yer verilen Boston Scientific Üroloji Birimi Başkanı Meghan Scanlon, portföylerine Axonics teknolojilerini eklemekten heyecan duyduklarını ifadee ederek, bu birleşmenin söz konusu rahatsızlıkları yaşayan hastaları tedavi eden ürologların hizmet etme yeteneklerini daha da güçlendirmesini beklediklerini vurguladı.



Axonics'in hisseleri, satın alma duyurusunun ardından yüzde 20'ye yakın değer kazandı.