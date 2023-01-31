ABD'li Exxon'dan rekor kar: Saatte 6,7 milyon dolar

ABD'li petrol şirketi Exxon Mobil 2022 yılı için 59 milyar dolarla kar açıkladı.



Saat başına 6,7 milyon dolardan fazla kar eden şirket yalnızca kendisi için değil, batılı petrol şirketleri açısından da tarihi bir kara imza attı.



Petrol devlerinin bilançolarının bu seneki fiyat artışları ve tırmanan talep sayesinde rekor kırması beklenirken, sektörün tamamının yaklaşık 200 milyar dolar kar elde edeceği tahmin ediliyor. Yüksek karlar, petrol sektörüne yönelik eleştirileri kuvvetlendirirken; daha çok sayıda ülkede petrol şirketlerine tek seferlik vergi uygulanması yönündeki çağrıları da artırıyor.



Exxon 2008'de varil başına petrol fiyatlarının 2022 ortalamasının yüzde 30 üzerine karşılık gelen 142 dolara yükselmesiyle 45,2 milyar dolar rekor kar açıklamıştı. Şirket 2022 karı ile yeni bir rekor kırarken, koronavirüs salgını sırasında uygulanan geniş çaplı maliyet kesintileri geçen yıl karı destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

REKOR KAR NASIL GERÇEKLEŞTİ?



Exxon CFO'su Kathryn Mikells Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Kar ve nakit akışımız geçen yıla kıyasla oldukça keskin yükseldi. Bu, piyasaların kuvvetli seyri, kuvvetli üretim ve iyi maliyet kontrolünün bir kombinasyonu sayesinde mümkün oldu." dedi.



Exxon, Avrupa Birliği'nin (AB) geçen yılın dördüncü çeyreğinde uyguladığı tek seferlik vergi ve varlık değerlerindeki düşüşün dördüncü çeyrek karına olumsuz etkisinin 1.3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şirket, uygulanan tek seferlik verginin yasal sınırın üzerinde olduğu gerekçesiyle AB'ye dava açmıştı.

