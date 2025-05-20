ABD’li ilaç devinden Çin’de satın alma

Pfizer, Çinli 3SBio Inc'den deneysel bir kanser tedavisinin lisansını alacağını, 1,25 milyar dolar peşin ve gelişimsel kilometre taşlarına ulaşılması halinde 4,8 milyar dolara kadar daha ödeme yapacağını açıkladı.



Pfizer ayrıca, üçüncü çeyrekte gerçekleşmesi beklenen işlemin kapanmasının ardından 3SBio'ya 100 milyon dolarlık bir sermaye yatırımı yapmayı planlıyor.



3SBio'nun hisseleri Salı günü Hong Kong ticaretinde %35 artarak Çinli biyofarmasötik şirketine yaklaşık 6 milyar dolar değer biçti.



SSGJ-707 adlı ilaç adayı, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, metastatik kolorektal kanser ve jinekolojik tümörler için değerlendiriliyor. Çin'de birden fazla klinik denemeden geçmekte ve 3SBio bu yıl Çin'de ilk Faz III denemesini başlatmayı planlamakta.



Anlaşma ilacın geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesini kapsamaktar. Pfizer'e Çin hariç olmak üzere küresel bir lisansın yanı sıra Çin'de ticarileştirme haklarını elde etme opsiyonu verildi.



3SBio ayrıca ilacın ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden Araştırma Amaçlı Yeni İlaç başvurusu için onay aldığını da açıkladı.