ABD'li milyarderin vasiyeti: 150 milyar dolar hayır kurumlarına gidecek

Dünyanın en zengin altıncı kişisi Warren Buffett, vasiyetini açıkladı.



94 yaşındaki milyarder Warren Buffett, 150 milyar dolarlık servetinin neredeyse tamamını hayır kurumlarına bağışladı.



Bu mirasın 1,1 milyar dolarlık kısmı aile üyelerine ait 4 vakıfa ait olacak.



Mirasın tamamının dağıtımının 10 yılı bulması bekleniyor.



Buffett'ın 66, 69 ve 71 yaşlarında 3 çocuğu var. Fakat Amerikalı milyarder çocuklarına miras bırakmıyor.



Konuya ilişkin mektup yazan Buffett, "Bir hanedan yaratmak ya da çocuklarımın ötesine geçen bir plan yapmak hiç istemedim. Üçünü de çok iyi tanıyorum ve onlara tamamen güveniyorum. Fakat sonraki nesillerin zeka ve sadakatlerini öngöremeyiz." dedi.



1930 doğumlu Warren Buffett, dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri kabul ediliyor.



Buffet, borsadaki isabetli öngörüleri nedeniyle "Omaha Kahini" unvanıyla anılıyor.



Buffett'ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway, küresel finans sektörünün en büyük şirketlerinden biri.