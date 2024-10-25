ABD'li perakende devi Türkiye'ye geliyor

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını belirtti.

Turnaoğlu, "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar." dedi.



Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Amerikan ticaret odaları tarafından düzenlenen AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi, ekonomik iş birliğini ve iş ortaklıklarını teşvik etmek için bölgelerden hükümet yetkililerini, devlet kalkınma ajanslarını, iş liderlerini ve yatırımcıları İstanbul'da bir araya getirdi.



Turnaoğlu, bölgede 12 ülkenin Amerikan Şirketler Derneği olarak bir araya geldiklerini, bunun aslında Türkiye'nin Avrasya için bölgesel merkez olduğunu gösterdiğini söyledi.



SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ



İki ülke arasında savunma sanayiinde de iş birliğinin arttığını vurgulayan Turnaoğlu, "Boeing'in Türkiye'de yatırımları var, iş birliği var. Türk şirketleriyle General Electric'in iş birlikleri var, bunun daha da artması söz konusu. Tabii sivil havacılık alanında büyük bir iş birliği var. Enerjide büyük bir iş birliği var." ifadesini kullandı.