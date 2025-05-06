ABD'li sigortacı Türk şirketi aldı

ABD'li sigorta şirketi Arthur J Gallagher İstanbul merkezli Aspera'yı satın aldı.

ABD'li sigortacı Türk şirketi aldı

ABD'li sigorta şirketi Arthur J Gallagher Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Şirket, İstanbul merkezli Aspera ve Reasürans Brokerliği'ni satın aldı.

ABD'li şirket yayımladığı bültende satın alma fiyatını açıklamadı paylaşmadı. Aspera'nın faaliyetlerine Gallagher'ın Türkiye'deki mevcut çatısı altında devam edeceği belirtildi.

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