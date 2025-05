ABD'li ve Türk şirketten iş birliği

ABD'li pil girişimi Our Next Energy Inc. pil hücrelerinin üretiminin bir kısmını Türkiye'deki Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ'ye yaptıracak.



Şirketten yapılan açıklamada, Türk teknoloji firması Kontrolmatik Enerji ve Mühendislik'in bir birimi olan Pomega'nın 2026 yılında başkent Ankara yakınlarındaki tesisinde Our Next Energy'nin 314 Ah lityum-demir fosfat hücrelerinden ilk etapta 2 GWh üreteceği, 2027 yılında ise bu miktarın yılda 5 GWh'ye çıkacağı belirtildi.



Kontrolmatik'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:



Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. ("Pomega") ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Our Next Energy Inc. ("ONE") arasında, toplam 7 GWh (2+5 GWh) kapasiteli Lityum Demir Fosfat (LFP) pil hücresi üretimine yönelik münhasır ve bağlayıcı bir iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır.



Söz konusu iş birliği kapsamında, ONE tarafından geliştirilen 314 Ah kapasiteli LFP pil hücrelerinin, 2026 yılından itibaren Ankara'da yer alan Pomega pil hücresi gigafabrikamızda, ONE'ın teknik spesifikasyonlarına uygun şekilde üretilmesi planlanmaktadır. Üretimin, 2026 yılında 2 GWh kapasite ile başlaması; 2027 yılı itibarıyla ise yıllık 5 GWh seviyesine ulaşması hedeflenmektedir.



Bu stratejik iş birliği, ONE'ın ABD Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) kapsamındaki teşviklerden faydalanabilecek, esnek ve ölçeklenebilir bir tedarik zinciri oluşturma vizyonunu desteklemektedir.



Aynı zamanda bu anlaşma, enerji depolama sektöründe teknoloji transferi ve üretim yetkinliklerimizin küresel ölçekte yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım niteliği taşımaktadır. İş birliği sayesinde, Pomega'nın başta ABD olmak üzere uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün ve konumunun daha da güçlenmesi beklenmektedir.



Satışa ilişkin teslimat takvimi, ticari koşullar ve diğer teknik detayları içerecek satın alma anlaşmaları, önümüzdeki dönemde ayrıca imzalanacaktır.



ONE ve Kontrolmatik, ONE'ın Michigan'daki üretim faaliyetlerini desteklemek üzere, ONE Circle adlı gigafabrikasını da kapsayan; mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) hizmetlerini içerecek daha kapsamlı bir ortak girişim yapısı üzerinde görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, Kontrolmatik'in Pomega gigafabrikasının kuruluş sürecinde edindiği uzmanlık ve deneyimin, söz konusu projede etkin biçimde değerlendirilmesi beklenmektedir.