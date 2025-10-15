ABD'liler 28 yılın en olumsuz seviyesine geldi

Deloitte'ın yayımladığı yıllık ankete göre, yoğun tatil alışveriş sezonu yaklaşırken ABD'li tüketicilerin çoğu ekonomi konusunda karamsar bir görünüme sahip.



Yaklaşık 4 bin katılımcı üzerinde yapılan ankette, ankete katılanların yüzde 57'sinin önümüzdeki yıl ekonominin zayıflayacağını beklediğini buldu. Bu oran, bir önceki yıl tatil sezonundan önce daha zayıf bir ekonomi bekleyen yüzde 30 ve Büyük Durgunluk yıllarından biri olan 2008'deki yüzde 54 ile karşılaştırılıyor.



Bu rakam, Deloitte'ın 1997'de izlemeye başlamasından bu yana en olumsuz ekonomik görünümü işaret ediyor.



Deloitte'a göre, ankete katılanların yüzde 77'si tatil ürünlerinde daha yüksek fiyatlar beklediklerini söyledi. Bu oran geçen yıl yüzde 69'du. Başkan Donald Trump'ın birçok ithalata yönelik son tarife artışı dalgasından sonraki ilk tatil sezonu.



Deloitte'ın perakende strateji lideri Brian McCarthy, "Bir süredir dirençli tüketici hakkında konuşuyoruz, tüm bu baskılara rağmen ABD'li tüketici harcamaya devam ediyor ve perakende için büyüme ve harcama görmeye devam ediyoruz. Bu görünüm, bu direncin sonuna yaklaştığımızı göstermeye başlıyor" dedi.



Tüketicilerin karamsar zihniyeti tatil sezonundaki harcama planlarını etkiledi. Deloitte anketine göre, daha yüksek fiyatlara hazırlanırken ortalama 1.595 dolar harcamayı planlıyorlar. Bu, bir önceki yıl harcamayı planladıkları 1.778 dolardan yüzde 10 daha az.



Deloitte, daha düşük beklenen harcamaların tüm hane gelir gruplarında ve neredeyse tüm kuşaklarda olduğunu buldu. Ancak özellikle genç alışverişçiler arasında önemliydi.



Ankette 18 ile 28 yaş arası olan Z Kuşağı tüketicileri, bu tatil sezonunda bir yıl öncesine göre ortalama yüzde 34 daha az harcamayı planladıklarını söyledi. Ankette 29 ile 44 yaş arası olan Y Kuşağı, bu tatil sezonunda ortalama yüzde 13 daha az harcamayı beklediklerini söyledi.



Bu, ortalama yüzde 3 daha fazla harcamayı planlayan X Kuşağı ve ortalama yüzde 6 daha az harcamayı bekleyen Baby Boomer'larla karşılaştırılıyor.