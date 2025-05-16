ABD’liler İngiltere'de ev arayışına girdi: Son 8 yılın zirvesinde

ABD’den İngiltere’ye ev arayanların sayısı, son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere merkezli emlak platformu Rightmove’un verilerine göre, yılbaşından bu yana ABD’den İngiltere’deki satılık konutlara yönelik sorgulamalar, geçen yıla göre yüzde 19 artış gösterdi.

Uzmanlara göre bu artışın temel nedenlerinden biri, Başkan Donald Trump’ın ekonomik politikaları ve özellikle uluslararası ticaret tarifeleriyle ilgili belirsizlikler. Artan siyasi istikrarsızlık, yatırımcıları ve bireyleri daha güvenli bölgelere yönlendiriyor.

EDİNBURGH LONDRA'YI GERİDE BIRAKTI



Rightmove’un analizine göre, ABD’li alıcılar arasında en çok ilgi gören şehir artık Edinburgh.

Şehir, taşınmak, ikinci bir ev almak ya da yatırım yapmak isteyen Amerikalıların ilk tercihi oldu. Edinburgh merkezli emlak firması Coulters’ın baş danışmanı Peter Strang Steel, yılın başından bu yana ABD’li müşterilerden gelen taleplerde büyük bir artış olduğunu belitti.

Edinburgh’un ardından ABD’lilerin en çok ilgi gösterdiği ikinci bölge ise Londra’nın Westminster semti oldu. Onu Camden, Glasgow, Islington, Kensington ve Chelsea izliyor.

Verilere göre, Amerikalı alıcılar arasında en popüler konutlar stüdyo dairelerden iki yatak odalı evlere kadar çeşitleniyor. Rightmove’un analizine göre, alıcıların yüzde 32’si ise üç-dört yatak odalı klasik aile evleriyle ilgileniyor.

Uzmanlara göre, ABD’deki siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki aylarda bu trendin daha da güçlenmesi bekleniyor.