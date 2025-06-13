ABD'lilerin servetleri eriyor

Fed'in üç aylık ABD mali hesapları raporunda, hane halkı ve kar amacı gütmeyen grupların net servetinin 31 Mart itibariyle 169,3 trilyon dolara gerilediği, bu rakamın bir önceki çeyrekte 170,9 trilyon dolar olduğu ve geçen yılın ortasından bu yana en düşük çeyrek sonu seviyesi olduğu belirtildi.



Bu, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana hanehalkı net değerindeki ilk düşüştü ve büyük ölçüde hanehalkı hisse senedi varlıklarının değerindeki 2,3 trilyon dolarlık düşüşten kaynaklandı.



Fed, hane halkı gayrimenkul varlıklarının değerinin de, konut fiyatlarının üst üste üçüncü çeyrekte de düşmeye devam etmesiyle, yaklaşık 200 milyar dolar düştüğünü söyledi.



Son çeyreklerin her birinde rekor seviyelere ulaşan hanehalkı servetindeki düşüş kısa süreli olabilir.