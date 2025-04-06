ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi son 7 ayın en düşük seviyesinde

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da karşılıklılık esasına dayalı açıkladığı tarifelerle Çin'den gelen misilleme, küresel ekonomide daralma ve enflasyonist baskıların artabileceği yönündeki endişeleri güçlendiriyor.



Trump yönetiminin ABD'nin başlıca ticaret ortaklarıyla yaşadığı tarifeye dayalı anlaşmazlıkların ülkede enflasyonu tetikleyebileceğine dair soru işaretleri devam ediyor. Bu durum, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede kaydettiği ilerlemelerin riske girebileceği yönündeki kaygıların da canlı kalmasına neden oluyor.



Bu gelişmelerle tahvil piyasalarında artan risk algısı, alış yönlü eğilimi beraberinde getirirken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi son işlem haftasında yaklaşık 40 baz puan gerileyerek Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,9150'yi test etti.