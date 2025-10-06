ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi artıyor

10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi Pazartesi günü yaklaşık yüzde 4,14'e yükseldi ve yatırımcıların, milletvekillerinin bir kez daha finansman anlaşmasına varamamasının ardından devam eden hükümet kapanışının ekonomik etkilerini değerlendirmesiyle önceki seanstaki kazanımlarını sürdürdü.



Kapanış, önemli federal operasyonları askıya aldı ve başlangıçta Cuma günü açıklanması planlanan Eylül ayı istihdam raporu da dahil olmak üzere önemli ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirdi.



Politika cephesinde, son veriler Federal Rezerv'in faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirdi ve piyasalar bu ay ve Aralık ayında bir çeyrek puanlık indirimi neredeyse tamamen fiyatladı. Yatırımcılar şimdi, Çarşamba günü Fed Guvernörü Stephen Miran ve Perşembe günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dahil olmak üzere, bu hafta merkez bankası yetkililerinden gelecek yeni yorumları bekliyor.