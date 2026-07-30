ABD'nin borçlanma maliyetleri 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

İran savaşının, Fed'i faiz oranlarını yükseltmeye zorlayacağı endişeleri nedeniyle ABD hükümetinin borçlanma maliyetleri küresel finans krizinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

The Telegraph 'in haberine göre, ABD'nin uzun vadeli borçlanma maliyetini gösteren 30 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi, Perşembe günü yüzde 5,23'e yükselerek 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü..

Fed'in Çarşamba günü faiz oranlarını değiştirmeyeceğini açıklamasının ardından borçlanma maliyetleri son 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Merkez Bankası, faiz belirleyicilerinin bu karar konusunda görüş ayrılığı içinde olduğunu da açıkladı.

Dünya genelinde baskı altında olan tahvil getirileri, İran savaşı başladığından beri yükselişte. Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyonu körükleyerek faiz oranlarının yükselme olasılığını güçlendiriyor.

Faiz oranlarını oy birliğiyle belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)'nin 12 üyesinden üçü, mevcut yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 aralığındaki faiz oranlarında çeyrek puanlık bir artışı tercih edeceklerini belirtti.

Yüksek faiz oranları olasılığı, halihazırda 40 trilyon doların biraz altında olan ABD ulusal borç yüküne daha fazla baskı getirme tehdidi oluşturuyor. Donald Trump 'ın vergi indirim yasası olan "Tek Büyük Güzel Vergi Tasarısı" (OBBBA) nedeniyle ABD bütçe açığının önümüzdeki 10 yılda 3,4 trilyon dolar artması bekleniyor.

"HAREKETE GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

ABD Merkez Bankası'nın başkanı Kevin Warsh, Fed'in faiz oranlarına nasıl yaklaşacağına dair herhangi bir yönlendirme yapmaktan kaçınarak piyasalarda belirsizliği artırdı.

Çarşamba akşamı düzenlenen basın toplantısında, zorlu sorular konusunda büyük ölçüde fikir birliğine varıldığını açıklayan Warsh, "Gerekli ve uygun olduğu durumlarda harekete geçmekten çekinmeyeceğiz." diyerek Eylül ile Aralık ayları arasında faiz artırımı hamlesinde bulunabileciğini ima etti.

Fed'in faiz oranlarını değiştirmeme kararına rağmen, Warsh'ı "zeki bir adam" olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, daha önce eski Fed Başkanı Jerome Powell'a faizleri daha hızlı düşürmediği için "aptal" ve "beyinsiz" gibi hakaretlerde bulunmuştu.

Dün geceki faiz kararı öncesinde Trump, ABD'nin dünyanın en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini ısrarla belirtmişti.

FAİZ ARTIRIMI EYLÜL'DE GELEBİLİR

Tahvil getirilerinin yükselmesiyle birlikte dolar, büyük para birimleri karşısında değer kazanırken sterlin ise Perşembe günü yüzde 0,1 düşüşle 1,334 dolara geriledi.

Deutsche Bank analisti Jim Reid, "Faiz artırımlarının hâlâ ufukta olduğuna dair birkaç ipucu var" diye belirtti.

Standard Chartered analisti Steven Englander, Warsh'ın göreve geldikten sonraki ikinci toplantısının ardından piyasa oynaklığında artış riski taşıdığını bildirdi.

Para piyasaları, Fed'in Eylül ayında düzenlenecek bir sonraki toplantısında ABD'nin faiz oranlarını artırma olasılığını yüzde 67 olarak değerlendiriyor.

Englander, "Piyasaların, gerektiği gibi hareket etmediği algısına ilerleyen süreçte olumsuz tepki verebileceğinden endişe duyuyoruz." diye ekledi.

Bu arada İngiltere Merkez Bankası da, bir sonraki faiz oranı kararını Perşembe günü öğlen saatlerinde açıklayacak.