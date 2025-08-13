ABD'nin bütçe açığı korkutuyor

ABD hükümetinin Temmuz ayındaki bütçe açığı, uygulanan gümrük vergilerinden elde edilen gelirlere rağmen yaklaşık yüzde 20 artışla 291 milyar dolara yükseldi. Bu artışta, harcamaların gelirlerden daha hızlı büyümesi ana etken oldu.



Temmuz ayına ilişkin bütçe açığı, bir önceki yıla göre 47 milyar dolarlık bir yükselişle yüzde 19 oranında arttı. Bu dönemde gelirler yüzde 2'lik bir artışla 338 milyar dolara ulaşırken, harcamalar yüzde 10'luk sıçramayla ay bazında rekor seviyeye çıktı.



Hazine Bakanlığı, temmuz ayında iş günü sayısının daha az olması nedeniyle yapılan düzeltmelerle gelirlerin yaklaşık 20 milyar dolar artarak açığın 271 milyar dolar olabileceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarifeler sayesinde gümrük gelirleri bir yıl öncesine kıyasla 8 milyar dolardan yaklaşık 28 milyar dolara yükseldi.