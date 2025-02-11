ABD'nin çelik vergisi Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD Başkanı Donald Trump, ithalat vergilerini artırmaya devam ediyor.

Son kararı ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen çelik ve alüminyuma ülke farketmeksizin yüzde 25 vergi getirilecek.

Başkan Trump, Oval Ofis'te kararnameyi imzaladı. Kararın 3 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.



Trump, bu konuda hiçbir ülkeye ayrıcalık tanımayacak.

TÜRKİYE'YE VERGİLER KALDIRILMADI



Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, "İmalat sanayi, otomotiv sanayi için çelik ve aliminyum yoğun bir şekilde kullanılıyor. Kendi sanayiclerini koruma amacına dönük bir tedbir bu. Aynı zamanda diğer alanlardaki taleplerini karşılamak için bunu bir enstrüman olarak kullanmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.



Trump, ilk başkanlık döneminde de çelik ve alüminyuma vergi getirmişti. Söz konusu vergi, Avrupa Birliği, Çin ve Türkiye dahil bir çok ülkeyi kapsamıştı.



Joe Biden ise göreve geldiğinde çoğu ülke için vergiyi kaldırdı. Ancak Türkiye'ye vergi uygulanmaya devam etti.

VERGİNİN UYGULAMA BİÇİMİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Çelik vergisinin Türkiye'yi nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.



Yayan, "Eğer yüzde 25 vergi bizimle eşitlenirse, vergi kalkmadığı halde biz kendimizi iyi hissedebiliriz. Ama gümrük vergisi faslından yaparlarsa, koruma tedbiri artı gümrük vergisi vasfından yaparlarsa, o zaman bize çiftte yüzde 25 yapacaklar. Biz bunu bekliyoruz. Hangisi olacak diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



ABD, Türk çeliğine halihazırda yüzde 2 ek vergi de uyguluyor.