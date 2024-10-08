ABD'nin dış ticaret açığı 5 ayın dibini gördü

ABD Ticaret Bakanlığı'nın ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı.



Buna göre ülkenin ihracatı ağustosta önceki aya göre yüzde 2 artışla 271,8 milyar dolara çıkarken, ithalatı ise yüzde 0,9 azalışla 342,2 milyar dolara geriledi.



Böylece ABD'nin dış ticaret açığı ağustosta aylık bazda yüzde 10,8 azalışla 70,4 milyar dolara indi.



5 ayın en düşük seviyesini gören ABD'nin dış ticaret açığının ağustosta 70,1 milyar dolar olacağı öngörülüyordu.



ABD'nin dış ticaret açığı, temmuzda 78,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.



ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık, söz konusu dönemde düşüş kaydetti. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya göre 2,6 milyar dolar azalarak 24,7 milyar dolara indi