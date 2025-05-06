ABD'nin dış ticaret açığı rekor seviyede

ABD'nin dış ticaret açığı, Trump yönetiminin geniş kapsamlı tarifeleri hazırladığı sırada şirketlerin ürünleri ithal etmek için acele etmesiyle Mart ayında rekor seviyeye yükseldi.



Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre mal ve hizmet ticaretindeki açık bir önceki aya göre %14 artarak 140,5 milyar dolara ulaştı. Bloomberg'in ekonomistlerle yaptığı ankette medyan tahmin 137,2 milyar dolarlık açık yönündeydi.