ABD'nin gümrük vergilerine karşı hamle: İngiltere'den elektrikli araç üreticilerine destek

İngiltere Başbakanlık Ofisi ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümetin otomotiv sektörüne yönelik yeni önlemleri arasında elektrikli araç satış hedeflerine uymayan otomobil üreticilerine uygulanacak para cezalarının azaltılması ve ağırlıklı olarak lüks araçlar üreten mikro hacimli üreticilerin bu cezalardan muaf tutulması yer alıyor.



Yeni benzinli ve dizel otomobiller için 2030'a kadar planlanan "aşamalı çıkış" tarihinde bir değişiklik yapılmayacak ancak yeni önlemler kapsamında tam hibrit araçların 2035'e kadar satılmasına izin verilecek.



İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiliz işletmelerini desteklemek amacıyla önemli değişiklikler açıkladıklarını belirterek, üreticilere ihtiyaçları olan istikrar ve desteği sağladıklarını ifade etti.



Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander da ABD'nin gümrük tarifelerinin hükümetin elektrikli araç kurallarına ilişkin halihazırda yürüttüğü istişare sürecine aciliyet kazandırdığını dile getirdi.



ABD Başkanı Donald Trump, 27 Mart'ta ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere, yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.



İngiltere'nin ABD'ye otomobil ihracatı çoğunlukla lüks otomobil modellerini kapsarken, geçen yıl ABD'ye yaklaşık 10 milyar dolarlık otomobil ihracatı gerçekleşmişti.