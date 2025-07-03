ABD'nin ham petrol ithalatı zirve yaptı

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre ABD'nin net ham petrol ithalatı günlük 4,6 milyon varile (bpd) yükselerek Haziran 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Net ithalat 27 Haziran'a kadar olan haftada 2,94 milyon varil artarak kayıtlara geçen en yüksek artışa ulaştı.



ABD'nin ham petrol ihracatı günlük 2,3 milyon varile gerileyerek Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi ve Ocak 2024'ten bu yana en sert düşüşü kaydetti.



