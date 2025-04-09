ABD'nin karşılıklı tarifeleri devrede: Çin'e rekor gümrük vergisi

ABD'nin ticaret tarifeleri resmen uygulanmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 10’dan daha yüksek olan ve yaklaşık 60 ülkeye uygulanacak karşılıklı gümrük vergileri devreye alındı.



Trump, Çin'e yönelik ek yüzde 50 gümrük vergisi kararını hayata geçirdiklerini duyurmuştu. Böylece ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergisi oranı yüzde 104'e yükseldi.



Beyaz Saray, Çin'in tanınan süre içinde misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine yüzde 104 oranında gümrük vergisinin 9 Nisan'dan itibaren uygulanacağını bildirmişti.



Çin, ABD'nin yüzde 34'lük tarifesine aynı oranda karşılık vereceğini duyurmuştu. Trump, Çin'in bu misillemeden vazgeçmediği durumda yüzde 50 ek vergi getirmekle tehdit etmişti.



ÇİN: YETERLİ ARACA SAHİBİZ



Çin Başbakanı Li Qiang, ABD'nin gümrük vergileri ile mücadele edecek yeterli araca sahip olduklarını belirtti.



2025 yılı büyüme rakamları için iyimserliğini sürdürdüklerini belirten Qiang, Çin'in uluslararası ticaret kurallarını savunduğunu sözlerine ekledi.



Diğer taraftan ABD'nin ek gümrük vergisinin ardından Çin'in yuanı zayıflatma planını devreye alması dikkat çekti.



TRUMP: 2 MİLYAR DOLAR KAZANIYORUZ



Trump, Beyaz Saray’da kömür madencilerinin de katıldığı programda, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi." açıklamasında bulundu.



70 ÜLKE MÜZAKERE İÇİN KAPIDA



Beyaz Saray, Trump'ın açıklamasından bu yana yaklaşık 70 ülke müzakere başlatmak için başkana ulaştığını açıkladı. Sözcüsü Karoline Leavitt, "Ülkeler, haksız ticaret uygulamalarını düzeltmek ve pazarlarını ülkemize açmak için birbirleriyle yarışıyor." dedi.



Açıkalamada, "Başkan, Şi ve Çin'in bir anlaşma yapmak istediğine inanıyor, sadece bunu nasıl başlatacaklarını bilmiyorlar. Ve başkan ayrıca hepinize Çin bir anlaşma yapmak için elini uzatırsa inanılmaz derecede nazik olacağını, ancak Amerikan halkı için en iyisini yapacağını söylememi istedi." ifadelerini kullandı.



İLAÇLARA EK VERGİ HAZIRLIĞI



Trump, ABD'nin yakında ilaç ithalatına yönelik gümrük vergisi açıklayacağını söyledi.



Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, bu gümrük vergisinin ilaç şirketlerini operasyonlarını ABD’ye taşımaya teşvik edeceğini belirtti.

