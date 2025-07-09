ABD'nin kasasını tarifeler dolduracak

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın ithalata yönelik kapsamlı yeni vergileri de içeren agresif ticaret politikasının etkisiyle gümrük vergisi gelirlerinin 2025 yılı sonuna kadar 300 milyar doları aşabileceğini duyurdu.



Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında konuşan Bessent, ABD'nin bu yılın ilk çeyreğinde 100 milyar dolar gümrük vergisi tahsil ettiğini, en büyük gelirin ise Trump'ın ithalata yüzde 10'luk neredeyse evrensel bir vergi koymasının ardından çelik, alüminyum ve otomobillere uygulanan gümrük vergilerinin artmasıyla 2'nci çeyrekte başladığını söyledi.



Bessent, 300 milyar dolarlık tahminin mali yıl değil 2025 takvim yılı sonuna kadar uzandığını ve önümüzdeki aylarda tahsilatlarda hızlı bir ivme görülebileceğini belirtti. "Yıl sonuna kadar bu rakamın 300 milyar doların çok üzerinde olmasını bekleyebiliriz" dedi.



Kongre Bütçe Ofisi önümüzdeki on yıl içinde 2.8 trilyon dolarlık bir tarife geliri öngörüyor, ancak Bessent bu tahminin muhafazakar olabileceğini öne sürdü.



Sadece Mayıs ayında ABD 22.8 milyar dolar gümrük vergisi tahsil ederek bir yıl önce tahsil edilen miktarın yaklaşık dört katına ulaştı. Hazine 2025 mali yılının ilk sekiz ayında 86.1 milyar dolar tahsilat yapıldığını bildirdi. Birleşik gümrük ve tüketim vergisi gelirleri 30 Haziran itibariyle 122 milyar dolara ulaştı.