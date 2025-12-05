ABD'nin kısıtlamaları şirketi uçurdu. Hisseler yüzde 400 arttı

Dünyada çiplerin önemi her geçen gün artmaya devam ederken Çin'in Nvidia'sı olarak lanse edilen Moore Threads'ın hisseleri halka arzla birlikte yüzde 400 oranında prim yaptı.

Pekin merkezli grafik işlemci birimi (GPU) üreticisi Moore Threads’in hisseleri, 1,1 milyar dolarlık halka arzının ardından Şanghay’daki ilk işleme açılışında yüzde 400′den fazla arttı.

Hisse senedi şu anda 114,28 yuan olan halka arz fiyatının beş katından fazla olan 584,98 yuan’dan işlem görüyor.

KAR YOK AMA YÜKSELİYOR

CNBC'nin haberine göre henüz kârlı olmayan şirket, halka arz gelirlerinin yeni nesil kendi geliştirdiği yapay zeka eğitimi ve çıkarım GPU çipleri de dahil olmak üzere çeşitli temel araştırma ve geliştirme girişimlerini hızlandırmak için gerekli olduğunu belirtti. Fonların bir kısmı da işletme sermayesini desteklemek için kullanılacak.

ABD'YE RAĞMEN HALKA ARZ GERÇEKLEŞTİ

Moore Thread’in başarılı halka arzı, şirketin 2023 yılında ABD yaptırımlarına tabi tutulmasına ve bu yaptırımların şirketin gelişmiş çip üretim süreçlerine ve dökümhanelere erişimini kısıtlamasına rağmen gerçekleşti.

ÇİN, ABD BAĞIMLILIĞINDAN KOPMAK İSTİYOR

Şirket, Pekin’in Amerikan çip tasarımcısı Nvidia’ya olan bağımlılığını azaltma çabaları arasında yapay zeka işlemcileri geliştiren Çinli şirketlerin giderek artan kadrosunun temsilcisi konumunda.

Bu alandaki diğer şirketler arasında Huawei gibi teknoloji devlerinin yanı sıra, hisseleri Şanghay borsasında yılbaşından bu yana yüzde 100′den fazla artan Cambricon gibi daha uzmanlaşmış oyuncular da yer alıyor.

ABD'NİN NVIDIA KISITLAMALARI SÜRÜYOR

ABD, yıllarca Çin’e en gelişmiş yapay zeka çiplerini satmasını engelledi. Son zamanlarda Pekin, Moore Threads gibi yerli alternatifleri teşvik etmek amacıyla Nvidia çiplerinin ithalatını engellemek için de devreye girdi.

Enflame Technology ve Biren Technology gibi yeni oyuncular da, Nvidia’nın artık karşılamadığı milyarlarca dolarlık GPU talebinden pay kapmayı hedefleyerek bu alana girdi. Çinli düzenleyiciler de yapay zeka bağımsızlığını artırma çabaları kapsamında daha fazla yarı iletken halka arzını onaylıyor.