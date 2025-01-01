ABD'nin "muhteşem yedilisi" 2024'ü rekorlarla geçirdi

ABD Merkez Bankasının (Fed) 22 yılın zirvesindeki faiz oranlarını düşürmeye başlaması ve yapay zekanın şirket karlarını artıracağı beklentisiyle teknoloji hisselerindeki yükseliş, geçen yıl piyasaları destekleyen unsurlar olarak öne çıktı.



Fed'in eylül ayından bu yana politika faizini toplam 100 baz puan indirmesi, ekonomik büyüme beklentilerini yükseltirken, yapay zeka ve bunun getireceği potansiyel verimlilik artışı etrafındaki coşku, "muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketleri zirvelere taşıdı.



Kasım ayında Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanlığına seçilmesi piyasaları canlı tutarken, seçilmiş başkan Trump'ın düzenlemeleri azaltma, daha düşük kurumsal vergi oranları gibi şirket dostu vaatleri de yatırımcılara umut aşıladı.



Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla'nın hisseleri, 2024'te bir önceki yıla göre daha düşük oranlarda artmasına karşın, söz konusu şirketler yatırımcılarına kazandırmaya devam etti.



NVİDİA YAPAY ZEKA RALLİSİYLE ZİRVEYE ÇIKTI



Nvidia geçen yıl, "muhteşem yedili" arasında 2023'te de olduğu gibi yatırımcılarına en fazla kazandıran şirket oldu.



Yapay zeka çiplerine olan talebin hızla yükselmesi, Nvidia hisselerindeki artışı desteklerken, şirketin hisse fiyatı 2024'te yüzde 171 arttı.



Nvidia, 2023'te trilyon dolarlık şirketler arasına katılmış, ve yatırımcısına yüzde 240'a yakın kazandırmıştı. Geçen yıl şirketin piyasa değeri şubat ayında 2 trilyon doları aşmış, haziranda da 3 trilyon doları geçmişti.



Nvidia'nın hisse fiyatı geçen yıl kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.



META'NIN HİSSE FİYATI 2024'TE YÜZDE 65 YÜKSELDİ



Geçen yıl hisseleri yüzde 65 artan Meta, yapay zeka alanında kaydettiği ilerlemelerin meyvelerini topladı.



Meta, hisselerindeki yükselişle, 2024'te muhteşem yedili arasında ikinci sırada yer aldı.



Şirketin hisseleri 2023'te de yüzde 200'e yakın değer kazanmıştı. Meta'nın hisse fiyatı, geçen yıl aralıkta rekor seviyesine ulaşmıştı.



TRUMP'IN BAŞKANLIK ZAFERİ TESLA'YA DOPİNG OLDU



ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk'ın şirketi Tesla, ülkede başkanlık seçimlerinin bir başka kazananı oldu.



Tesla, hisselerindeki yükselişle, 2024'te muhteşem yedili arasında yatırımcısına en çok kazandıran üçüncü şirket konumuna yerleşti.



Geçen yıl 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sonrasında Tesla hisselerinin yüzde 60'tan fazla artması dikkati çekerken, şirket yıl genelinde yatırımcısına yüzde 62 kazandırdı.



Tesla'nın hisseleri 2023'te de yüzde 100'ün üzerinde artmıştı. Geçen yıl aralık ayında da şirketin hisse fiyatı rekor kırmıştı.



AMAZON İLE ALPHABET DE YATIRIMCILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ



Amazon, e-ticaret ve bulut bilişim alanındaki güçlü performansını sürdürürken, şirketin hisseleri geçen yıl yüzde 44 yükseldi. Şirketin hisse fiyatı, aralık ayında zirveyi gördü. Amazon'un hisseleri, bir önceki yıl yüzde 80'den fazla yükselmişti.



Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisse fiyatı da 2024'ün son ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıl genelinde yatırımcılarına yüzde 35 kazandıran Alphabet'in hisseleri 2023'te yüzde 60'a yakın artmıştı.



MİCROSOFT HİSSELERİNDEKİ YÜKSELİŞ SÖNÜK KALDI



Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi Apple'ın hisseleri 2024'te yüzde 30 artış kaydetti.



Apple, bir önceki yıl da yatırımcılarına yaklaşık yüzde 50 kazanç getirmişti. Şirketin hisse fiyatı geçen yıl aralıkta zirveyi görmüştü.



Microsoft ise 2024'te muhteşem yedili arasında yatırımcısına en az kazandıran şirket oldu.



Geçen yıl temmuz ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Microsoft'un hisseleri, 2024 genelinde yüzde 12 yükseldi. Microsoft'un hisseleri, bir önceki yıl ise yüzde 60'a yakın artmıştı.



ENDEKSLERDE ÇİFT HANELİ ARTIŞLAR OLDU



Dow Jones ile S&P 500 endekslerindeki aralık ayındaki gerilemeye rağmen ABD'de önde gelen borsa endeksleri de 2024'ü karla kapattı.



Yıl boyunca ekonomideki toparlanma sinyalleri ve teknoloji alanındaki yenilikler, borsa genelindeki iyimser havayı besledi.



Dow Jones endeksi geçen yıl yaklaşık yüzde 13, S&P 500 endeksi yüzde 23 ve Nasdaq endeksi yüzde 29 artış kaydetti. Üç endeks de 2024'te rekor seviyelerine ulaştı.