ABD'nin petrol kulesi sayısı değişmedi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.



Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 479'da sabit kaldı.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 15 azaldı.



Perşembe gününü 72,36 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 70,38 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,87 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 75,63 dolar seviyesinde tamamlamıştı.