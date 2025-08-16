ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.



Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-15 Ağustos'ta bir önceki haftaya göre 1 artarak 412'ye yükseldi.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 71 azaldı.



Perşembe gününü 66,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 65,85 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,80 dolar düzeyinde kapattı.



WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 63,96 dolar seviyesinde tamamlamıştı.