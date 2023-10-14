ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 501'e ulaştı.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 109 adet azaldı.



Perşembe gününü 86 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 90,89 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 87,69 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 83,47 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

