ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.



Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 -9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 485'e yükseldi.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 40 azaldı.



Perşembe gününü 78,97 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,75 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 77,03 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 76,19 dolar seviyesinde tamamlamıştı.