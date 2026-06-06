ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

06.06.2026 09:30

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Anadolu Ajansı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

AA
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı artarak 431'e yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

 

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Mayıs-5 Haziran döneminde önceki haftaya göre 2 artarak 431'e yükseldi.

 

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 11 azaldı.

 

Perşembe gününü 95,03 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 93,09 dolar seviyesinde tamamladı.

 

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 90,54 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 93,04 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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