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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

07.11.2026 11:54

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Anadolu Ajansı

Son bir yılda 49 artış gerçekleşti.

AA
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta bir arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

 

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ekim-7 Kasım tarihlerinde bir önceki haftaya göre 1 artarak 463'e yükseldi.

 

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 49 arttı.

 

Brent petrolün varil fiyatı cuma 98,32 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 90,38 dolar seviyesinde kapattı.

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