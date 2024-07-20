ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 1 azalarak 477'e düştü.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 53 azaldı.



Perşembe gününü 85,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,63 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 78,64 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,30 dolar seviyesinde tamamlamıştı.