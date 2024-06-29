ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Haziran tarihlerinde önceki haftaya göre 6 azalarak 479'a düştü.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 66 azaldı.



Perşembe gününü 86,39 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 86,41 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 81,50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,74 dolar seviyesinde tamamlamıştı.