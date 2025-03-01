ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.



Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 21-28 Şubat'ta bir önceki haftaya göre 2 azalarak 486'ya geriledi.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 20 azaldı.



Perşembe gününü 73,57 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 72,81 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,76 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 70,35 dolar seviyesinde tamamlamıştı.