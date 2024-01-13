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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azalarak 499'a geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 6-12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 499 oldu.

'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 124 azaldı.

Perşembe gününü 77,41 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,29 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 72,68 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 72,02 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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