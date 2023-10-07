ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Eylül-6 Ekim haftasında önceki haftaya göre 5 adet azalarak 497'ye düştü.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 105 adet azaldı.



Perşembe gününü 84,07 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,13 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 82,79 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 82,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

