ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.



Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Mart tarihlerinde bir önceki haftaya göre 1 azalarak 509 oldu.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 84 azaldı.



Perşembe gününü 85,78 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,56 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 80,82 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,07 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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