ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Mart haftasında önceki haftaya göre 1 adet azalarak 589'a geriledi.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 65 adet arttı.



Perşembe gününü 74,69 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,48 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 66,31 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 68,39 dolar seviyesinde tamamlamıştı.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin