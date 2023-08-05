ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 temmuz-4 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 4 azalarak 525'e geriledi.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 73 azaldı.



Perşembe gününü 85,14 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,78 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 82,52 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 81,55 dolar seviyesinde tamamlamıştı.



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