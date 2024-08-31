ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayınlandı.



Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 483'te sabit kaldı.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 29 azaldı.



Perşembe gününü 78,82 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,93 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,55 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 75,91 dolar seviyesinde tamamlamıştı.