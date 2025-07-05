ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında düşüş

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 azaldı.



Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.



Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Haziran-4 Temmuz'da önceki haftaya göre 7 azalarak 425'e geriledi.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 54 azaldı.



Perşembeyi 68,80 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,30 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 66,49 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 67 dolar seviyesinde tamamlamıştı.