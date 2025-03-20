ABD'nin petrol stoku arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artışla 437 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların bu seviyede artacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 300 bin varil artarak 395 milyon 900 bin seviyesine çıktı.



Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 500 bin varil düşüşle 240 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.



PETROL ÜRETİMİ AZALDI



ABD'nin günlük ham petrol üretimi 08-14 Mart haftasında 2 bin varil azalarak 13 milyon 573 bin varile geriledi.



Ülkenin ham petrol ithalatı ise geçen hafta önceki haftaya göre günlük 85 bin varil azalışla 5 milyon 385 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 354 bin varil artarak 4 milyon 644 bin varil oldu.



EIA'nın "Mart 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 610 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.