ABD'nin siyah incirine Türkiye'den rakip: Siyah Orak

Türkiye'de yetiştirilen kuru incir çeşitliliğini artırma hedefiyle AR-GE çalışmaları kapsamında geliştirilen "siyah orak" için sözleşmeli modelle yetiştiricilik çalışması başlatıldı.



Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen talebin her geçen yıl arttığı kuru incirin ülke ekonomisine katkısını artırmaya odaklanan bir şirket, siyah incirleri de ihracat kervanına katmak üzere 2015'te AR-GE çalışması başlattı.



TÜBİTAK Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ortaklığıyla yürütülen projeyle gen kaynağı Anadolu'da bulunan 200'e yakın incir çeşidi araştırıldı.



DAHA YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİYOR



Endüstriyel olarak tarımı yapılmayan bu çeşitler içinde sağlığa faydalı bileşikler içeren, hastalık ve zararlılara dayanıklı ve kurutulmuş olarak tüketilebilen çeşitler, laboratuvarda analizlere tabi tutuldu.



Araştırma sonucu siyah orak olarak bilinen çeşidin, diğer türlere göre daha yüksek polifenol ve antioksidan aktivite içerdiği, özellikle ürüne rengini veren antosiyanin pigmentinin antidiyabetik, antikanserojen, antienflamatuvar, antihipertansif ve antimikrobiyal etkilerine ilişkin çok sayıda bilimsel veri bulunduğu belirlendi.



ABD'YE RAKİP OLACAK



İzmir'in Bergama ilçesinde oluşturulan bahçede organik olarak deneme üretimleri yapılan siyah orak incirinin küf kaynaklı aflatoksin benzeri oluşumlara diğer çeşitlere göre daha dirençli olduğuna ilişkin veriler de elde edildi.



Laboratuvar çalışmalarıyla özellikleri ortaya konulan bu çeşidin kuzey Ege coğrafyasında yaygınlaştırılması için doku kültürü yoluyla fidan üretimine başlayan şirket, yüksek ihracat potansiyeline sahip siyah orak için sözleşmeli modelle yetiştiricilik çalışması başlattı.



Siyah orakın ABD'nin black mission olarak bilinen siyah kuru incirlerine rakip olması bekleniyor. Uzmanlar, uzun vadede meyve ihracatında önemli bir paya ulaşması beklenen siyah orak incirinin İzmir'den Çanakkale'ye uzanan Kuzey Ege bahçelerinde üretiminin yaygınlaşabileceği ifade ediliyor.