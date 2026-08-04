ABD'nin ticaret açığı daraldı, beklentilerin altında kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin genel ticaret açığı, ithalattaki düşüşün ihracattaki düşüşten daha fazla olması nedeniyle Mayıs ayına göre yüzde 5,6 azalarak 73,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hükümetin ticari açık verileri, beklentilerin biraz altında kaldı. Briefing.com'un tahminleri, ticaret açığının 69,6 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl göreve gelmesinden bu yana küresel ticaret düzenini yeniden şekillendirmeye çalışarak, Washington'ın dostları ve düşmanları da dahil olmak üzere herkese dudak uçuklatan gümrük vergileri uyguladı.

GÜMRÜK VERGİLERİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bazı gümrük vergileri mahkemede itiraz edildikten sonra geri çekildi. Son hamlesi de bu hafta başında New York merkezli Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde benzer bir itirazla karşılaştı.

Cumhuriyetçi milyarder, bu dönemki en önemli vaatlerinden biri olarak, ihracatı artırırken sanayileri ve imalatı ülke içine taşıyarak ABD'nin ticaret açığını daraltmayı öne sürdü.

Haziran ayında ithalat 388 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 7,3 milyar dolar azaldı. İhracat ise Mayıs ayına kıyasla 2,9 milyar dolar düştü.

İRAN SAVAŞINDAN ETKİLENDİ

İhracattaki azalmanın en büyük kısmı, Haziran ayında ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşta olumlu müzakerelerin ardından enerji fiyatlarının düşmesiyle ham petrol ve akaryakıt ihracatında görüldü.

Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaş, Tahran'ın misilleme eylemiyle normalde dünyanın petrol ve doğalgazının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı neredeyse tamamen kapatmasıyla küresel enerji piyasalarını altüst etti.

İran ayrıca Washington'ın Körfez'deki müttefiklerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek önemli enerji üretim tesislerini etkiledi.

2026 yılının başından bu yana, ABD'nin mal ve hizmet açığı, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 33,8 oranında azaldı. Bu azalmanın büyük kısmı, ihracattaki yüzde 11,7'lik artıştan kaynaklanıyor.