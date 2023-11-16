ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 600 bin varil artarak 439 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 351 milyon 300 bin varil seviyesinde kaldı.



Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalarak 215 milyon 700 bin varile geriledi.



PETROL ÜRETİMİ YÜKSELDİ



ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 21 bin varil azalarak 6 milyon 373 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 364 bin varil artarak 4 milyon 889 bin varile çıktı.



Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 4-10 Kasım haftasında 4 bin varil azalarak 13 milyon 733 bin varil olarak kayıtlara geçti.



EIA'nın "Kasım 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 900 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 150 bin varil olması bekleniyor.



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