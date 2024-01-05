ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5,5 milyon varil azalışla 431,1 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1,1 milyon varil artışla 354,4 milyon varil seviyesine ulaştı.



Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 10,9 milyon varil artışla 237 milyon varile çıktı.



PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ



ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 519 bin varil artarak 6,9 milyon varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1,4 milyon varil artarak 5,3 milyon varil oldu.



Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 23-29 Aralık haftasında 102 bin varil düşüşle 13,6 milyon varil olarak kayıtlara geçti.



EIA'nın "Aralık 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 900 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 110 bin varil olması bekleniyor.